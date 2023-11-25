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На литовско-российской границе скопилось 80 грузовиков
На границе Литвы и России в Калининградской области собралась пробка из нескольких десятков грузовиков, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) в субботу.
Перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовиков, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Оформленные российскими таможенниками 25 грузовиков стоят на нейтральной полосе. В ФТС пояснили, что работа литовских пограничников замедлилась, за сутки они приняли лишь 58 автомобилей. Официальных объяснений они не предоставили.