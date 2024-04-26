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    Названы стресс-сценарии для российской экономики
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    26 апреля 2024, 12:52 • Новости дня

    Призывавшего Украину «бить по Кремлю» блогера осудили в Екатеринбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жителя Челябинской области осудили в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге по делу о публичных призывах к террористической деятельности, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    В мае 2023 года обвиняемый в Сети публиковал призывы к терроризму, свержению действующей власти, высказывался в поддержку украинской армии, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в правоохранительных органах отмечал, что речь идет о блогере. Он, используя нецензурные выражения, призывал киевский режим бомбить Кремль. Дело заводили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

    Его признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его лишили права администрировать интернет-ресурсы на три года.

    Ранее в Башкирии задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который на стримах в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».

    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    25 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации

    Financial Times: Украинским мужчинам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта

    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации
    @ Art Service 2/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта, сообщает Financial Times.

    По словам польского министра, в таком случае украинцы могут быть депортированы, пишет Financial Times, передает «Московский комсомолец».

    Косиняк-Камыш добавил, что многие поляки злятся при виде молодых украинцев в отелях и кафе, параллельно слушая о том, сколько «сил они должны прикладывать, чтобы помогать Украине».

    Отмечается, что к началу 2024 года на территории Польши находились до 200 тыс. мужчин с Украины.

    Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны. Также сообщалось о запрете выдачи паспортов украинцам за границей.

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    26 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об уходе ВСУ с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке

    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций укрепрайона в Красногоровке, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Кимаковский отметил, что отступление вооруженных сил Украины произошло «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов». Он сообщил, что давление на Красногоровку шло по нескольким направлениям, передает ТАСС.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку.

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    26 апреля 2024, 08:22 • Новости дня
    Экс-разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками

    Экс-разведчик Чинкуини: воюющие за ВСУ французские наемники избегают наказания из-за узкого определения в УК

    Экс-разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Во Франции не могут решить, являются ли французы, воюющие на стороне Украины, наемниками. Экс-сотрудник французской контрразведки Николя Чинкуини утверждает, что определение «наемник» в Уголовном кодексе Франции слишком узкое, что позволяет им избежать наказания.

    МИД Франции отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, называя заявления об этом якобы «российской дезинформацией». Чинкуини объясняет это тем, что понятие «наемник» во Франции табуировано, так как за это грозит уголовное преследование, передает РИА «Новости».

    На родине этих людей называют «волонтерами», однако, как подчеркивает эксперт, Россия справедливо называет их наемниками. По мнению аналитика, ожидаются «интересные юридические дебаты», если российским военным удастся поймать «разоблаченного агента французского правительства».

    Ранее Чинкуини сообщал, что на Украине погибли минимум 75 французских наемников.

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    25 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше тысячи обращений от украинских беженок с просьбой спасти их детей, отнятых представителями так называемой ювенальной юстиции стран Евросоюза, поступило в постпредство России при ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, российской стороне известно о 255 случаях изъятия спецслужбами европейских стран украинских детей у их родителей, из них 71 случай зафиксирован в Германии, 33 – в Польше, 25 – в Италии, 24 – в Чехии и 17 – в Швеции, передает ТАСС.

    «Украинские граждане, которые отчаялись вернуть своих детей, буквально утраченных на территории ЕС, обращаются за помощью в российские загранучреждения, так как посольства Украины отказывают им в содействии», – отметила дипломат.

    Она также напомнила, как в Германии было найдено более 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

    «Это должно стать буквально набатом для всех стран, которые солидаризировались с так называемым псевдорешением Международного уголовного суда», – подчеркнула Захарова. Она призвала эти страны осудить «подобный политизированный и неправовой, антизаконный подход».

    Захарова также отметила усилия уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая действует в интересах российских и украинских детей.

    В прошлом году МУС выписал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда указывалось, что она якобы могла быть причастна к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

    В российском МИД тогда  заявилили, что это решение Международного уголовного суда (МУС) не имеет никакого значения с правовой точки зрения для России и является юридически ничтожным.

    Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей.

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    25 апреля 2024, 22:40 • Новости дня
    Пентагон рассказал, чем занимаются военные советники США на Украине

    Представитель Пентагона Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Военные советники США не будут находиться вблизи линии боевых действий на Украине, американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заверил, что США не собираются участвовать в боях на Украине. При этом США понимают риски, которые несет присутствие американских советников на Украине, заверил он. По словам Райдера, Вашингтон принимает меры для их безопасности, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что американские военные «не проводят подготовку местных сил внутри Украины». Райдер пояснил, что у США есть «незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства». Он утверждает, что речь идет о «небольшом количестве советников». США пока не приняли решения об увеличении их числа.

    Райдер сказал, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.

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    26 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанной группы сторонников проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) в Волжском список расценок на диверсии.

    В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.

    В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.

    Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.

    По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.

    Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.

    Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    25 апреля 2024, 22:58 • Новости дня
    В Раде недовольным украинцам за рубежом предложили сдать паспорта

    Депутат Рады Безузглая предложила недовольным отказом в консульских услугах украинцам за границей сдать паспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя отказ Киева в консульских услугах гражданам Украины за рубежом, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила украинцам сдать паспорта.

    Как заявила Безузглая, если эти люди «не видят себя украинцами», то они должны «сдать паспорт» и «остаться в другой стране», передает РИА «Новости».

    Безуглая утверждает, что власти в Киеве «не обязывают вернуться» находящихся за границей украинцев, а лишь просят обновить данные о своем местонахождении, передает ТАСС.

    Депутат рассказала, что устраивала опросы на своей странице в соцсетях. Результаты продемонстрировали, что 70% участников готовы пожертвовать  украинским гражданством, лишь бы не попасть под мобилизацию.

    Безузглая заявила об этом в передаче украинской журналистки Натальи Мосейчук, против которой в Росси открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

    Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Таким образом Киев пытается выманить граждан Украины призывного возраста из-за границы.

    Коментарии (5)
    25 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Группировки российских войск за сутки улучшили положение по всей линии фронта
    Группировки российских войск за сутки улучшили положение по всей линии фронта
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки улучшили свои позиции по всей линии боестолкновения, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Стельмаховки (ЛНР), Глушковки (Харьковская область), Торского (ДНР) и у Серебрянского лесничества, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, три американских гаубицы М777, машины РСЗО Vampire, «Град» и HIMARS.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю поразила формирования 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки (ДНР).

    Также она отразила контратаку украинских штурмовиков 80-й механизированной бригады у Красного в ДНР.

    ВСУ потеряли до 500 человек, американскую САУ Paladin, две гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ у Новгородского, Архангельского, Сокола и Карловки в ДНР.

    Отражены семь контратак украинских штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад у Новобахмутовки, Семеновки, Очеретино, Нетайлово, Керамики и Новоселовки в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 350 человек, три боевые бронированные машины и автомобиль. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Paladin, американская буксируемая гаубица М102, две САУ «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

    Коментарии (5)
    25 апреля 2024, 14:11 • Новости дня
    СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России

    Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную часть из-за прорыва ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командиры ВСУ из-за быстрого продвижения российских военных быои вынуждены направить в Очеретино неподготовленную бригаду, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье Forbes.

    Как отмечается в материале, чтобы понять, до какой степени сейчас напуганы украинские командиры, стоит обратить внимание на 100-ю механизированную бригаду. Ее бросили в прорыв к северу и западу от Очеретино, передает РИА «Новости».

    Издание утверждает: 100-я бригада – одно из новейших и наиболее слабо оснащенных подразделений украинской армии, оно в принципе не приспособлено для тому, чтобы находиться на передовой.

    Эксперт особо подчеркнул скорость захода российских военных в Очеретино, предупредив, что потеря указанных позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ возле Авдеевки.

    Напомним, 22 апреля российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    25 апреля 2024, 23:40 • Новости дня
    МАГАТЭ назвало ситуацию на Запорожской АЭС непредсказуемой

    Tекст: Антон Антонов

    Запорожская АЭС в течение недели не подвергалась атакам БПЛА, но ситуация остается крайне непредсказуемой, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, ситуация, как показывает опыт, «может резко измениться в худшую сторону в любую минуту», передает ТАСС.

    В понедельник специалисты МАГАТЭ посетили тренажерный центр Запорожской АЭС. Сообщается, что они не смогли осмотреть крышу, но представитель тренажерного центра сообщил, что та не повреждена. «Он добавил, что для сотрудников это тем не менее стало стрессом и пугающим опытом», – заявил Гросси.

    В начале апреля тренажерный центр ЗАЭС подвергался атаке беспилотника ВСУ. 18 апреля ВСУ повторно атаковали тренажер реакторного зала Запорожской АЭС.

    Коментарии (6)
    26 апреля 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

    Associated Press: ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

    ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия прекратила использовать на поле боя американские танки Abrams, пишет Associated Press.

    Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди, ВСУ вывели танки Abrams с линии соприкосновения из-за российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По словам американских военных, беспилотники делают танки Abrams слишком уязвимыми, так как легко обнаруживают их и корректируют огонь артиллерии.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

    Коментарии (6)
    26 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Военкомат насильно мобилизовал 21-летнего украинца в Винницкой области

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца, рассказала его мать.

    Женщина сообщила, что повестку сыну вручили на улице, «документы никто не смотрел». Когда тот указал на свой возраст, ему, по словам матери, ответили: «Что уже сделаешь? Нужно явиться», – передает ТАСС.

    Через несколько дней работники военкомата встретили его по пути в местное отделение полиции, где он написал на них заявление. Мать рассказала, что «забрали телефон, удалили все снимаемые видео», также у молодого человека отобрали документы и почти все деньги, которые он имел при себе.

    Женщина сообщила, что ее сына «силой зажали в угол и сделали фото, которое затем использовали для военного билета», ему «угрожали автоматом». По ее словам, «адекватного осмотра» не было, но в документах записали, что молодой человек «здоров».

    Выйдя на связь, сам он рассказал, что его подразделению дают 35 дней на обучение, а затем отправят в зону боевых действий.

    Пресс-секретарь местного управления полиции Зарина Маевская подтвердила, что в соответствии с приказом ТЦК в Тульчине «сын заявительницы призван и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы».

    Напомним, на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

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    Медведев заявил о попытках подменить историю «злобной ложью»
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    Журналист Моррис: США могут потребовать от Киева наступать силами европейских военных
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
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    Названы стресс-сценарии для российской экономики

    Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные доходы населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятным и почему? Подробности

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

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    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    «Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление». Такими словами военные эксперты описывают значение снайперских групп, участвующих сегодня в украинской спецоперации. Как изменились и техника, и тактика применения снайперов в современных условиях? Подробности

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    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

    Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией». Чья возьмет? И что с того России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

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      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

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      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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