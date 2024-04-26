В России снизилось число женщин репродуктивного возраста

Tекст: Александра Юдина

По прогнозам Росстата, рост числа женщин в возрасте 20-29 лет начнется только после 2026 года, но он будет незначительным, передает ТАСС.

Также Голикова отметила, что в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости первых детей практически не изменился, а вторых – снизился на 4,5%. При этом количество третьих и последующих рождений, наоборот, растет, за прошлый год – на 3,6%.

Кроме того, она добавила, что доступность детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по стране составляет 99,6%.

Ранее президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей.