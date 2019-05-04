В России за год осудили больше 100 следователей и прокуроров

В России в 2018 году за уголовные преступления были осуждены больше 100 прокуроров и следователей, указывается в статистике Судебного департамента при Верховном суде.

Всего за минувший год из этой категории сотрудников было осуждено 104 человека, передает РИА «Новости».

За получение и дачу взятки осуждены 25 человек, за мошенничество 15 человек. Среди преступлений также есть служебный подлог, халатность, присвоение и растрата, нарушение правил дорожного движения, фальсификация доказательств.

Кроме того, в 2018 году осудили больше 100 адвокатов, нотариусов и аудиторов; за мошенничество наказали 61 человека. Встречаются также случаи нарушений правил дорожного движения и дачи взяток.

Самая законопослушная категория – судьи и работники суда. За год они стали фигурантами уголовных дел шесть раз.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в стране остается еще масса проблем, связанных с коррупцией.

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