Медведев заявил о сохранении в России «массы проблем, связанных с коррупцией»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в стране остается еще масса проблем, связанных с коррупцией.

«У нас еще масса проблем остается, которыми мы должны совместно заниматься в сфере борьбы с коррупцией. Меры, которые приняты, повлияли на ситуацию, есть масса примеров того, что и уголовные дела стали возбуждаться по коррупционным составам, и в целом ситуация улучшилась», – заявил премьер, отвечая на вопросы депутатов во время отчета в Госдуме.

При этом он признал, что принимаемые меры «еще недостаточны», передает ТАСС.

По мнению главы кабинета министров, «наличие представителей разных партий в региональных администрациях неплохо, но навязывать, специально говорить губернаторам, что обязательно нужно включить представителей разных партий не очень правильно, потому что само по себе это тоже не страхует от коррупции».

В марте президент Владимир Путин сообщил, что органами безопасности было возбуждено 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, еще около 7 тыс. дел возбуждено другими правоохранительными органами.