Путин назвал число возбужденных ФСБ дел по коррупции

Президент Владимир Путин сообщил, что органами безопасности было возбуждено 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, еще около 7 тыс. дел возбуждено другими правоохранительными органами.

Путин в ходе коллегии Федеральной службы безопасности, посвященной итогам работы в 2018 году и планам на нынешний год, отметил, что среди ключевых направлений работы службы – вопросы обеспечения экономической безопасности и борьба с коррупцией, передает РИА «Новости».

Президент сообщил, что «в сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел». Кроме того, «по материалам ФСБ, другими правоохранительными органами возбуждено около 7 тыс. дел».

Ранее Путин потребовал от ФСБ заняться нарушающими права бизнеса правоохранителями.