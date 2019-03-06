Путин потребовал от ФСБ заняться нарушающими права бизнеса правоохранителями

Федеральная служба безопасности должна оперативно реагировать на нарушения прав бизнеса отдельными представителями правоохранительных и надзорных органов, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Необходимо активно выявлять преступные схемы, наносящие ущерб государству и бизнесу, пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые негативно влияют на всю экономику нашей страны. При этом нужно оперативно реагировать и на нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, контрольных, надзорных органов», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что взаимоотношения бизнеса и правоохранительных органов не улучшаются. Он потребовал не мешать инициативе и свободе предпринимательства.

Позже на расширенной коллегии МВД президент призвал наладить действующий механизм взаимодействия ведомства с жалобами бизнеса. По словам Путина, формальные отписки в этом вопросе «никому не нужны».