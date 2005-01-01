Путин: Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что ситуация во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов не улучшается, и потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства.

«Чтобы добиться тех масштабных задач, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры; ситуация, к сожалению, не сильно изменилась», – сказал он.

Глава государства отметил, что 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращаются, не доходя до суда, передает РИА «Новости».

«Сегодня почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру, это становится серьезной проблемой для экономики», – указал Путин.

В связи с этим Путин потребовал пересмотреть критерии уголовного преследования бизнеса, включая определение «группа лиц по предварительному сговору». Кроме того, по словам президента, при расследовании экономических дел надо устранить поводы для автоматического продления арестов.

Также Путин предложил прекратить действие всех существующих нормативных актов. «Правительство предлагает пересмотреть правовую базу контроля деятельности, но считаю, нужно пойти на более радикальные решения. Предлагаю провести черту и с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов, а за оставшиеся два года при участии бизнес-сообщества обновить нормативную базу, сохранив только ту часть, которая отвечает требованиям. Остальное надо отправить в архив», – заявил президент.