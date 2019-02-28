Путин поручил наладить механизм работы МВД с жалобами бизнеса

Президент Владимир Путин на расширенной коллегии МВД призвал наладить действующий механизм взаимодействия ведомства с жалобами бизнеса, подчеркнув, что формальные отписки никому не нужны.

«МВД, как и другие правоохранительные органы, обязаны оперативно подготовить регламенты работы с обращениями предпринимателей. Я прошу сделать это в тесном контакте с деловым сообществом. Обращаю внимание: бюро жалоб, которые затем тонут в инстанциях, формальные отписки, я уже об этом только что фактически сказал, никому не нужны», – заявил глава государства.

Он добавил, что «это должен быть действенный, работающий механизм», передает РИА «Новости».

Напомним, что Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что ситуация во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов не улучшается, и потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства.