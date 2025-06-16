Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Сильная солнечная вспышка класса М6.3 зарегистрирована на Солнце 16 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышка произошла в 12.38 по московскому времени в группе пятен 4114 и длилась 31 минуту. Представители института уточнили: «Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи».

Это уже вторая за сутки сильная вспышка из той же активной области, находящейся на линии прямого воздействия на Землю. Ранее, в воскресенье, в этой же зоне была зафиксирована еще более мощная вспышка – класса М8.5. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подтвердила, что обе вспышки исходят из одной группы пятен.

Также в понедельник произошло еще две вспышки класса М – М1.2 и М1.8, однако они были менее мощными. Вспышки на Солнце классифицируются по мощностям рентгеновского излучения: классы A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности в десять раз.

Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызвать магнитные бури.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку июня.

Солнечная вспышка класса М8.5 вызвала крупный выброс плазмы, но воздействие на планету ожидается минимальным из-за особенности траектории выброса.

До этого ученые сообщали о прохождении пика солнечной активности.