Ученые спрогнозировали слабое воздействие плазмы на Землю

Ученые сообщили о минимальной магнитной буре после вспышки на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Сильная солнечная вспышка, зарегистрированная в воскресенье, сопровождалась крупным выбросом плазмы, который частично направился к Земле, передает ТАСС.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, основная часть плазмы ушла вверх, выше орбиты планет, а лишь небольшое количество двигается в сторону нашей планеты.

Ученые предполагают, что воздействие выброса на Землю будет минимальным. «Часть плазмы (небольшая) была выброшена в сторону Земли и достигнет планеты 17–18 июня. Воздействие, в связи с упомянутыми выше особенностями, ожидается касательным и относительно слабым: предварительные расчеты показывают бури минимального уровня G1», – говорится в сообщении лаборатории.

Вспышка была зафиксирована на уровне M8.5. Минимальный уровень геомагнитной бури G1 обычно почти не влияет на работу техники и систем связи, однако в северных широтах могут наблюдаться слабые полярные сияния. Специалисты продолжают наблюдение за активностью Солнца и уточняют прогнозы развития ситуации.

Напомним, накануне на Солнце произошла мощная вспышка класса M8.5 в зоне прямого воздействия на Землю. За день до этого вспышка класса M6.8 была зафиксирована в группе пятен 4105 и стала самой мощной в июне.

Между тем ранее ученые заявили о прохождении пика солнечной активности.