России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Заключенный показал роскошную жизнь в СИЗО «Кресты»
В Сети появилось множество снимков заключенного, демонстрирующего роскошную жизнь в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Петербурга, среди снимков есть селфи с пивом и ключами.
Десятки фото и видео сняты предположительно в СИЗО-1 «Кресты», на кадрах заключенный позирует в прогулочном дворике в расстегнутой рубашке, на кровати в камере и даже с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды, пишет «Газета.Ru».
На нескольких снимках он переодет в форму сотрудника ФСИН, а в одной из сцен держит ключ от изолятора.
Источник издания, близкий к правоохранительным органам, заявил, что этот ключ запирает решетки между отсеками. С этим ключом заключенный может уйти «чуть ли не до дома».
Также у мужчины был что телефон с доступом к интернету, причем даже в карцере. При этом мобильные телефоны запрещены на всей территории учреждения.
Во ФСИН в ответ на запрос сообщили, что не фиксировали нарушений в изоляторе и запросили информацию у регионального управления, но официально опровергли поступившие сведения.
В 2018 году в колонии, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых тот ест икру, крабов и держит мобильный телефон.