Заключенный показал роскошную жизнь в СИЗО «Кресты»

Tекст: Алексей Дегтярев

Десятки фото и видео сняты предположительно в СИЗО-1 «Кресты», на кадрах заключенный позирует в прогулочном дворике в расстегнутой рубашке, на кровати в камере и даже с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды, пишет «Газета.Ru».

На нескольких снимках он переодет в форму сотрудника ФСИН, а в одной из сцен держит ключ от изолятора.

Источник издания, близкий к правоохранительным органам, заявил, что этот ключ запирает решетки между отсеками. С этим ключом заключенный может уйти «чуть ли не до дома».

Также у мужчины был что телефон с доступом к интернету, причем даже в карцере. При этом мобильные телефоны запрещены на всей территории учреждения.

Во ФСИН в ответ на запрос сообщили, что не фиксировали нарушений в изоляторе и запросили информацию у регионального управления, но официально опровергли поступившие сведения.

В 2018 году в колонии, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых тот ест икру, крабов и держит мобильный телефон.