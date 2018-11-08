СК возбудил уголовное дело из-за скандала с Цеповязом

Следователи по итогам проверки публикаций фотографий, на которых член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз в колонии ест икру, крабов и шашлык, возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По результатам проведенной процессуальной проверки по фактам нарушений осужденным членом банды «Цапки» Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области», – приводятся ее слова на сайте СК.

Дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий».

Отмечается, что с января 2015 по февраль 2018 года неустановленные должностные лица ИК-3 совершали действия в интересах Цеповяза, которые «явно выходят за пределы их полномочий». Для осужденного члена банды «создавались привилегированные условия отбывания наказания». Подчеркивается, что условия создавались для лица, которое осуждено за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Это «противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», заметила Петренко.

Следователи намерены установить круг лиц, которые потворствуют нарушению установленных правил отбывания наказания. Будут проверены не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения.

Кроме того, следователи собираются проверить информацию об угрозах супруге Цеповяза.

Дело передано в центральный аппарат ведомства.

Напомним, в Сети опубликовали фотографии, на которых приговоренный к 20 годам Цеповяз позирует с мобильным телефоном и ест деликатесы. Фото вызвали серьезный резонанс, а СК начал проверку.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.