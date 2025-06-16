России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Песков заявил о взаимовыгодном партнерстве Москвы и Пекина
Москва и Пекин развивают взаимовыгодное и уважительное сотрудничество, которое никак не направлено против третьих стран, подчеркнули в Кремле.
Россия не испытывает тревоги по поводу развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил: «У нас нет таких опасений. Нету повода для таких опасений».
Он также подчеркнул, что Китай является для России «привилегированным стратегическим партнером», а государства Центральной Азии названы «естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами».
Песков добавил, что между Россией и республиками региона действуют собственные механизмы взаимодействия, включая формат «Россия – Центральная Азия», а сотрудничество Москвы и Пекина является взаимовыгодным, взаимоуважительным и не направленным против третьих стран. На саммите «Китай – Центральная Азия» ожидается участие председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее Кая Каллас назвала отношения России и Китая крупнейшим вызовом современности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик.