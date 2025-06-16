Песков заявил о взаимовыгодном партнерстве Москвы и Пекина

Tекст: Ольга Иванова

Россия не испытывает тревоги по поводу развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил: «У нас нет таких опасений. Нету повода для таких опасений».

Он также подчеркнул, что Китай является для России «привилегированным стратегическим партнером», а государства Центральной Азии названы «естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами».

Песков добавил, что между Россией и республиками региона действуют собственные механизмы взаимодействия, включая формат «Россия – Центральная Азия», а сотрудничество Москвы и Пекина является взаимовыгодным, взаимоуважительным и не направленным против третьих стран. На саммите «Китай – Центральная Азия» ожидается участие председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Кая Каллас назвала отношения России и Китая крупнейшим вызовом современности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик.