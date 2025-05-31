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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    4 комментария
    31 мая 2025, 10:38 • Новости дня

    Каллас назвала союз России и Китая величайшим вызовом

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности, пишет Bloomberg.

    На конференции в Шанхае Кая Каллас заявила о высокой угрозе, которую, по ее мнению, представляет партнерство Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».

    Каллас также сослалась на мнение американского министра обороны Пита Хегсета, который, по ее словам, ранее называл Китай угрозой для других стран Азии.

    По информации итальянского издания Il Fatto Quotidiano, Каллас предпринимает активные шаги для усиления противостояния между Россией и Украиной.

    Тем временем политологи отмечают, что меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения.

    28 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    @ MOHAMED ALI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассчитывает контролировать морскую безопасность в Черном море без участия России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, представляя в Брюсселе так называемую новую стратегию ЕС для Черноморского региона, которую разработала Еврокомиссия.

    Документ разработан Еврокомиссией и предусматривает создание черноморского хаба по морской безопасности для мониторинга судоходства, защиты инфраструктуры и экологии, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что одной из ключевых задач станет отслеживание перемещения российских танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты по рыночным контрактам, несмотря на ограничения ЕС по ценам. По ее словам, Евросоюзу нужно четко знать, кто и что делает в Черном море, что важно для борьбы с обходом санкций против России.

    В коалицию, по плану, должны войти Турция, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Болгария и Румыния. Россия исключена из этого списка. Также Каллас предложила создать специализированный формат министерских встреч для реализации стратегии ЕС на практике.

    Она отметила, что предложение пока не содержит конкретики, а детали по местоположению и бюджету хаба будут определяться позднее в сотрудничестве с ЕС и странами региона.

    В апреле сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что решения западных политиков преследуют две цели – запугать Россию и заработать политические очки. Однако, указал он, их попытки морской блокады и досмотра российских судов встретят своевременные ответные меры со стороны Москвы.

    Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

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    29 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    Россия может снять установленные ранее ограничения на использование ракетного комплекса «Орешник» в случае дальнейших антироссийских действий со стороны западных стран, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает Газета.ру. По словам Колесника, в арсенале России есть не только комплекс «Орешник», но и его более современные модификации.

    Депутат заявил: «Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное – «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации».

    Колесник отметил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия западными странами позволяет ВСУ наносить удары по основным промышленным районам России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о решении Британии, Германии, Франции и США больше не ограничивать дальность поставляемого Украине оружия, что открывает Киев возможности для атак по военной инфраструктуре на российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о возможности передачи Киеву ракет Taurus. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о жестком ответе на снятие ограничений по дальности западного вооружения для Украины.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    29 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    @ Embassy of the Slovak Republic in Prague

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между Чехией и Словакией, традиционно считавшимися образцовыми с момента распада Чехословакии в 1992 году, переживают серьезное охлаждение, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Аналитики отмечают, что после прихода к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года политический диалог с Прагой заметно осложнился. Курс Братиславы, ориентированный на Россию, вступил в противоречие с поддерживающей Украину позицией чешского кабмина, передает Deutche Welle.

    В марте 2024 года чешские власти отменили традиционное совместное заседание правительств, объяснив это невозможностью скрыть глубокие разногласия по внешней политике и заявив о приостановке «чрезвычайно хороших отношений» на неопределенный срок.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что межправительственные консультации с Братиславой проводить сейчас нецелесообразно. Роберт Фицо, напротив, публично обвинил чешское правительство в том, что именно его поддержка Украины ставит под угрозу двусторонние отношения, тогда как Братислава, по его словам, выступает за мирные инициативы.

    Социологические исследования фиксируют падение симпатий между народами двух стран: Словакия опустилась на десятое место в рейтинге популярности у чехов, а положительная оценка словацких президентов среди чехов снизилась вдвое после смены Зузаны Чапутовой на Петера Пеллегрини. Практическое сотрудничество продолжается только на рабочем уровне, но атмосфера прежнего доверия исчезла.

    В вопросе поддержки Украины между странами складывается глубокий раскол: за оказание военной помощи Киеву выступают 58% чехов и лишь 16% словаков. При этом, по данным опроса IPSOS, каждый пятый житель Словакии желает победы России, тогда как в Чехии подобную позицию разделяют около 7%.

    Словацкая оппозиция подчеркивает, что существует политическая альтернатива и возможность возобновления тесных связей с Прагой, если оппозиционные силы придут к власти. Однако эксперты прогнозируют, что отчуждение между странами может сохраниться и после смены политических элит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина надоела всей Европе. Так, приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли.

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    29 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого

    DW: Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого

    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоена премии Карла Великого 2025 года за вклад в преодоление пандемии, укрепление климата и поддержку единства Евросоюза, пишет Deutsche Welle (DW, признано иноагентом).

    Награждение прошло 29 мая в немецком городе Ахене, пишет DW. Премия присуждена фон дер Ляйен за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, «сдерживание военной активности России» и продвижение «зеленой сделки» Евросоюза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

    На церемонии выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и король Испании Филипп VI. В своей речи Мерц обратился к лауреатке: «Ты даешь Европе голос в мире, европейский голос». Он подчеркнул, что Германия и дальше будет укреплять Европу и поддерживать Украину.

    Филипп VI в своем выступлении жестко осудил сторонников распада Евросоюза и отметил, что только единство стран обеспечивает их силу и независимость. По словам испанского короля, Европе необходимо тесное сотрудничество для успешного противостояния глобальным вызовам.

    Комитет премии особо отметил, что «европейская модель жизни, основанная на свободе, демократии и процветании, находится под угрозой, и именно фон дер Ляйен взяла на себя стратегическую задачу по обеспечению будущего Европы».

    Международная премия имени Карла Великого считается одной из самых престижных в Европе и вручается с 1950 года за вклад в объединение континента. В разные годы ее получали первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, генсек ООН Антониу Гутерриш, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, папа римский Иоанн Павел II, лидеры белорусской оппозиции.

    В 2025 году премия впервые имеет денежное выражение – 1 млн евро, которые будут направлены на проевропейские проекты по решению меценатов.

    В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский был награжден премией Карла Великого. В этом году Зеленский отменил визит на вручение премии Карла Великого «из-за ситуации на фронте».

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    29 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Китайская компания провела испытание стальной многоразовой ракеты

    Sepoch успешно испытала первую в Китае многоразовую ракету из стали

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае частная компания провела успешное испытание многоразовой ракеты, изготовленной из нержавеющей стали и использующей жидкий кислород и метан в качестве топлива.

    Испытание состоялось на космопорте Дунфан 29 мая в 4.40 утра, сообщает РИА «Новости». Демонстрационная ракета «Юаньсинчжэ-1» успешно совершила полет с последующим возвращением, продлившийся 125 секунд.

    Аппарат достиг высоты 2,5 километра и совершил мягкую посадку на воду. Длина ракеты составила 26,8 метра, диаметр – 4,2 метра, стартовая масса – около 57 тонн. Ракета использовала топливо на основе жидкого кислорода и метана, а конструкция выполнена из тонкостенной нержавеющей стали.

    В компании Sepoch заявили: «Миссия завершилась успешно». По итогам испытания заложена основа для полноценного запуска «Юаньсинчжэ-1», который запланирован на 2024 год. Компания Beijing Sepoch Technology стала первой в Китае, кто разрабатывает многоразовые ракеты-носители среднего и тяжелого класса с использованием подобных материалов и топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зонд «Тяньвэнь-2» стартовал с космодрома Сичан на ракете-носителе «Чанчжэн-3В» для изучения астероида и кометы.

    В Китае успешно провели первый испытательный полет тяжелого беспилотного самолета CH-YH1000 грузоподъемностью одна тонна двести килограммов.

    Четыре малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с использованием коммерческой ракеты Ceres-1, завершив формирование первой фазы спутниковой группы.

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    30 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» первые 100 млрд кубометров газа
    Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» первые 100 млрд кубометров газа
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первые 100 млрд кубометров российского газа отправлены в Китай по «Силе Сибири», что составляет часть долгосрочного контракта, рассчитанного до середины 2049 года, сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

    Миллер заявил, что «по газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного контрактом», передает ТАСС.

    Вице-премьер Александр Новак отметил наличие положительных изменений по согласованию условий контракта между Россией и Китаем по проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и Китай находятся на пороге нового газового контракта.

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    29 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Сийярто заявил о необходимости строить новые газопроводы в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские страны должны строить газопроводы, а не закрывать их, как поступила Украина.

    Сийярто на церемонии в Кресне указал на важность строительства новых газопроводов для энергетической безопасности региона, передает ТАСС.

    Он отметил, что Болгария, в отличие от Киева, ответственно и надежно обеспечивает транспортировку энергоносителей в Венгрию.

    Министр указал, что ежедневно через Балканы в страну поступает почти 21 млн кубометров газа, и без этого снабжение Венгрии было бы невозможно. Новый болгарский газопровод, к которому Венгрия планирует присоединиться через Румынию, потребует увеличения мощности интерконнектора на границе двух стран.

    Сийярто отметил, что энергетическая безопасность Центральной и Юго-Восточной Европы – это вопрос, важный для всего континента, и призвал Еврокомиссию профинансировать развитие инфраструктуры вместо подрыва энергетической безопасности.

    Ранее издание Reuters писало, что российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу.

    До этого европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

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    30 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Орбан призвал держать украинцев вне ЕС

    Орбан назвал Украину опасной страной и призвал держать украинцев вне ЕС

    Орбан призвал держать украинцев вне ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является опасной страной, поэтому «украинцев лучше держать» вне Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

    Орбан сослался на статистику правоохранительных органов Венгрии, согласно которой 80% финансовых преступлений в стране совершается с участием украинских преступных группировок. Премьер-министр рассказал о ликвидации нелегального украинского кол-центра, через который мошенники наносили ущерб гражданам Венгрии на сумму 20 млн евро за последние годы, передает ТАСС.

    По словам Орбана, украинские криминальные группировки используют современные технологии и формируют широкие мафиозные сети.

    Он назвал Украину «опасной страной», добавив, что украинцев стоит держать вне Евросоюза. Орбан также предупредил, что прием Киева в ЕС упростит деятельность украинских криминальных кругов и усложнит борьбу с ними на территории Евросоюза.

    Ранее Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к открытию Восточного фронта против России.

    Официальный представитель партии ФИДЕС Тамаш Менцер подверг критике политику Брюсселя в отношении конфликта на Украине и назвал ее абсурдной.

    Орбан также обвинил Киев в шпионаже с целью давления на проведение референдума о вступлении Украины в ЕС.

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    29 мая 2025, 07:42 • Новости дня
    Financial Times: ЕС может бросить вызов Трампу после решения суда о пошлинах

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз должен воспользоваться уязвимостью президента США Дональда Трампа после блокирования судом его торговых пошлин, выразил мнение обозреватель Financial Times Алан Битти.

    В материале отмечается, что судебное решение дало Брюсселю возможность перегруппироваться и признать, что Трамп более уязвим, чем кажется, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, сейчас ставки касаются не только экспорта отдельных товаров, но и сохранения всей мировой торговой системы. Битти считает, что из-за неопределенности между Трампом и судебной системой в США в ближайшее время возникнет хаос и путаница.

    Он полагает, что наилучшей тактикой для Евросоюза станет отказ от односторонних уступок Вашингтону и заключение альтернативных торговых соглашений с другими регионами.

    Ранее суд по международной торговле США заявил, что Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

    Эксперты отмечали, что эффект от введения пошлин в США при Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    30 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    Депутат ЕП Картайзер заявил о невозможности военной победы Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат Фернан Картайзер выразил уверенность, что Украина не сможет одержать военную победу, а затяжной конфликт приведет к успеху России.

    По мнению Картайзера, большинство уже понимает, что для Украины не существует военного выхода из конфликта, а победа в итоге будет за Россией, передает РИА «Новости».

    Он указал, что если не последует заключения перемирия и мирного договора, боевые действия затянутся. Депутат считает текущую ситуацию войной на истощение, итогом которой станет победа России.

    Картайзер полагает, что поставки вооружения лишь продлевают конфликт, усугубляя страдания. Евродепутат выразил мнение, что в конечном итоге обе стороны окажутся вынуждены сесть за стол переговоров для создания новой системы безопасности в Европе.

    Также Картайзер отметил, что не верит в существование «российской угрозы» для Европы, и заявил, что современной России не свойственна экспансионистская политика. По его словам, у Москвы нет намерений для нападения на европейские государства, а обвинения в этом используются для оправдания милитаризации самой Европы.

    Депутат Европарламента выразил надежду на восстановление исторических связей Люксембурга с Россией, несмотря на текущую официальную позицию правительства страны, поддерживающего антироссийские санкции и ограничивающего развитие отношений.

    В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.


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    29 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Bloomberg: Решение суда США не сорвет торговую политику Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Решение американского суда, признавшего часть пошлин администрации президента США Дональда Трампа незаконными, станет временным препятствием для его торговой стратегии, пишет Bloomberg.

    Аналитики считают, что решение американского суда лишь ненадолго усложнит введение пошлин на импортные товары, не изменив общую стратегию Белого дома, передает ТАСС.

    По оценке экономиста Goldman Sachs Group Алекса Филлипса, действие таможенных пошлин будет остановлено на сумму примерно 6,7%. Эксперт пояснил, что Белый дом способен компенсировать эти потери с помощью других тарифных мер.

    По словам Филлипса, это решение суда создало определенную заминку в реализации планов по пошлинам и повысило неопределенность, однако, вероятнее всего, не приведет к изменению итогов торговых споров для крупных партнеров США. Он также отметил, что администрация Трампа, скорее всего, найдет иные пути для введения пошлин.

    Эксперт добавил, что Белый дом может воспользоваться статьей 232 Закона о расширении торговли, чтобы ввести новые пошлины, как это уже произошло в марте с импортом алюминия, стали и автопрома. Таким образом, общий уровень таможенных сборов может вырасти на 7,6 процентных пункта, что практически компенсирует потери от отмененных пошлин.

    Ранее суд по международной торговле США заявил, что Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Обозреватель Financial Times Алан Битти выразил мнение, что Евросоюз должен воспользоваться уязвимостью Трампа после блокирования судом его торговых пошлин.

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    30 мая 2025, 13:55 • Новости дня
    Песков отметил важность диалога с европейскими странами по безопасности

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что обсуждение будущего безопасности на Европейском континенте невозможно без участия стран Европы.

    По его словам, нельзя обойтись без диалога с европейцами в вопросах, касающихся безопасности на континенте, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российская сторона считает невозможным обсуждение европейской безопасности без участия самих европейских государств, отвечая на вопрос о готовности России к такому диалогу.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не способствуют установлению мира, а лишь наращивают давление на Россию. Также Песков заявил, что Европа вместо призывов к миру на Украине делает акцент на милитаризации, что не способствует урегулированию конфликта.

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    28 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    ЕС пригрозил Венгрии лишением права вето за запрет гей-парадов

    EUObserver сообщил о планах ЕС лишить Венгрию права вето за запрет ЛГБТ-парадов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд государств Евросоюза добиваются финансовых санкций и ограничения прав Венгрии в связи с политикой премьер-министра Виктора Орбана по ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и за отношение к России, сообщил портал EUObserver.

    Портал пишет, что страны Евросоюза угрожают лишить Венгрию права вето за ее позицию по отношению к России и запрет проведения ЛГБТ-шествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания, 20 стран ЕС направили Еврокомиссии письмо с призывом оштрафовать венгерского премьер-министра Виктора Орбана за возможный запрет гей-парада в Будапеште, назначенного на 28 июня. При этом Польша, Болгария, Италия, Румыния, Словакия и Хорватия воздержались от подписания документа.

    В Венгрии действует закон, подписанный в марте президентом Тамашем Шуйоком, который запрещает проведение подобных мероприятий. В ЕС считают, что такими действиями Венгрия нарушает основные принципы союза, и обсуждают ужесточение финансового давления, а также возможное лишение Будапешта права голоса и вето в Совете ЕС. По статье 7 договора о Европейском союзе, решение о лишении прав требует единогласного одобрения остальных 26 стран-членов и квалифицированного большинства для окончательного решения.

    Помимо вопросов прав ЛГБТ в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по конфликту на Украине и антироссийским санкциям: Орбан ранее заявлял о готовности заблокировать продление летом текущих ограничительных мер против России. Дипломаты ЕС уже разрабатывают схемы продления санкций в обход возможного венгерского вето.

    В апреле парламент Венгрии внес поправки в конституцию, закрепив признание только двух полов – мужского и женского. Власти страны подчеркивают, что не ущемляют права сексуальных меньшинств, однако не разрешают «гендерную пропаганду» среди детей и в школах, что вызывает острые разногласия с Брюсселем, расценивающим это как нарушение прав человека.

    В 2018 году Европарламент уже обвинял Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ, а в 2022 году Еврокомиссия впервые частично ограничила финансирование страны из общеевропейских фондов. В текущем году Венгрию вновь предупредили о возможной приостановке прав в Евросоюзе.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении проведения ЛГБТ-парадов в Будапеште.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за ее сотрудничества с Россией.

    Европейские источники сообщили, что среди стран ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки лишить Венгрию голоса проявлением разногласий в Европе.

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    30 мая 2025, 10:48 • Новости дня
    Польша оказалась в центре внимания ЕС из-за напряженных президентских выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Второй тур президентских выборов в Польше вызвал острые споры в семьях и стал проверкой по ключевым вопросам, включая будущее страны в Европе, пишет Bloomberg.

    Оба кандидата на пост президента Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и поддерживаемый оппозицией Кароль Навроцкий, идут с почти равными результатами, передает Bloomberg.

    В статье отмечается, что выборы приобрели характер референдума по вопросам роли Польши в Евросоюзе, прав женщин, национальной идентичности и поддержке Украины.

    По словам профессора политологии Ягеллонского университета Агнешки Кашинской-Метрыки, общество столкнулось с выбором между двумя кардинально разными представлениями о будущем страны.

    Издание подчеркивает, что премьер-министр Дональд Туск рассчитывает получить союзника на посту главы государства, чтобы реализовать обещанные реформы и вернуть Польше статус ключевого партнера Евросоюза. Однако его популярность в стране снижается: в апрельском опросе 50% граждан оценили деятельность его альянса отрицательно.

    Рост числа сторонников правых кандидатов усилил конкуренцию на выборах. Победа Навроцкого, по мнению ряда аналитиков, может затормозить интеграцию Польши с европейскими союзниками и усилить позиции оппозиционной партии «Право и справедливость» к выборам 2027 года.

    В свою очередь, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выразила мнение, что поддержка Навроцкого поможет укрепить отношения Польши с Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон активно включился в президентские выборы в Польше. Эксперты отмечают, что таким образом Вашингтон надеется помочь прийти к власти консервативному кандидату Навроцкому.

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    29 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров заявил об интересе Москвы к возобновлению формата Россия – Индия – Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о заинтересованности в скорейшем возобновлении встреч в формате Россия – Индия – Китай.

    Лавров напомнил, что эта тройка была создана по инициативе главы Россотрудничества Евгения Примакова и на протяжении многих лет проводила более 20 министерских заседаний, передает ТАСС.

    По его словам, обсуждения проходили не только среди глав внешнеполитических ведомств, но и с участием руководителей экономических, торговых и финансовых структур трех государств.

    Глава МИД отметил: «Хочу подтвердить нашу искреннюю заинтересованность в скорейшем возобновлении работы тройки – Россия, Индия, Китай».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность стратегического партнерства с Индией, отметив сотрудничество в политике, экономике и культуре.

    Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о широких перспективах развития российско-китайского сотрудничества.

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