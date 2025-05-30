Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Переговоры США и Китая по торговле зашли в тупик
Американо-китайские торговые переговоры оказались в тупике, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«На данный момент переговоры несколько зашли в тупик», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Fox News.
Он заявил, что в ближайшие недели ожидаются новые раунды консультации. Кроме того, как отметил Бессент, не исключен телефонный разгов лидеров двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что США и Китай достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%. Пекин заявил, что стороны решили взаимно отменить 115 процентных пунктов дополнительных пошлин.