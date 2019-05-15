Эксперт объяснил желание Беглова превратить Петербург в «Умный город»

«Санкт-Петербург – не только европейское лицо страны, но и огромный научный и образовательный центр. Так было с Петра I и так есть сейчас. Придание ускорения этому колоссальному потенциалу – очень важно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал планы Александра Беглова развивать в Петербурге проекты «Умный и Открытый город».

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов считает, что желание временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова превратить город в научный центр отвечает историческим традициям.

«Санкт-Петербург – это молодой город. Это город студентов. Санкт-Петербург – не только европейское лицо страны, но и огромный научный и образовательный центр. Так было с Петра I и так есть сейчас. Придание ускорения этому колоссальному потенциалу – очень важно. Это должно приносить пользу городу, стране и самим петербуржцам», – отметил Кузнецов.

В среду Александр Беглов отчитался перед Законодательным собранием Петербурга о работе правительства за 2018 год. Также он представил свою программу развития Петербурга. В частности, как следует из программы «Умный город», к 2024 году не менее 70% горожан будут получать государственные услуги в элек­т­ронном виде. Сейчас – это всего 25%. Также в рамках этой программы Беглов планирует начать создавать научные центры мирового уровня по математике и геном­ным исследованиям.

Кроме этого в городе начнется развитие центров компетенций Национальной технологической ини­циативы и цифровые плат­фор­мы коллективного пользования уникальным оборудованием. Вдобавок появится сис­те­ма сопровождения стартапов и поддержки роста инноваци­он­ных ком­паний.

Также особое внимание Беглов уделяет вовлечению в решение проблем города самих горожан. В рамках программы «Открытый город» на базе портала «Умный Петербург» появится единая цифровая платформа для сбора и конкурсного отбора народных инициатив.

А проект «Родной район» позволит жителям самим определить первоочередные задачи развития. На основе мнения горожан будет составлен план действий и сверстан бюджет развития для каждого района. При этом Беглов настроен на максимальное использование социальных сетей и других современных каналов обратной связи, уже сейчас он регулярно проводит личные встречи с горожанами.

«Александр Беглов – современный руководитель. Если тебя нет в интернете – тебя не существует. Мы живем в XXI веке и цифровые технологии – это не просто повестка дня, это насущная необходимость для развивающегося и современного города как Санкт-Петербург», – подытожил Глеб Кузнецов.