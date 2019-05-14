Украинский волонтер заявил о захвате ВСУ новых территорий под Луганском

Пехотный батальон одной из бригад ВСУ продвинулся в Луганской области на 1,5 км и закрепился на новых позициях, сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.

Мысягин сообщил в Facebook, что в результате успешного проведения боевой операции, которая планировалась с зимы, «пехотный батальон одной из бригад ВСУ в Луганской области продвинулся вперед» и якобы «закрепился на новых позициях».

По его словам, операция одновременно проводилась в двух направлениях: на правом и левом фланге.

«На 14 мая батальон продвинулся вперед на одном из флангов на 1 тыс. 500 метров, на другом – на 900 метров», – сообщил волонтер.

«Весна, тепло, земля мягкая, рыть землю на новых позициях легко – пехота оживилась», – добавил он.

Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко назначил новым главнокомандующим Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Сырского, который известен участием в боях за Дебальцево, где украинская армия потерпела поражение.

Он также участвовал в боях за Углегорск, село Редкодуб, в неудачной попытке отбить Логвиново, руководил отступлением украинцев из Дебальцево.

В ЛНР заявляли, что не ожидают позитивных изменений после смены командующего операцией ВСУ.

Отметим, что 11 мая исполнилось пять лет со дня проведения референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР. Почти 90% принявших участие в голосовании высказались тогда за независимость новых государственных образований.