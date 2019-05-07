В ЛНР рассказали об ожиданиях от смены командующего операцией ВСУ в Донбассе

Назначение нового командующего военной операции украинских сил в Донбассе, которым стал Александр Сырский, не обещает позитивных изменений, заявил офицер пресс-службы народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы новое назначение стабилизировало обстановку на линии соприкосновения, однако послужной список Сырского не обещает позитивных изменений», – передает его слова РИА «Новости».

Филипоненко отметил, что в начале 2015 года Сырский был начальником штаба военной операции в Донбассе.

Представитель народной милиции отметил, что в случае агрессии украинских силовиков ополченцы готовы «адекватно ответить и пресечь подобные действия».

Накануне президент Украины Петр Порошенко назначил новым главнокомандующим Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Сырский известен участием в боях за Дебальцево, где украинская армия потерпела поражение. Он участвовал в боях за Углегорск, село Редкодуб, в неудачной попытке отбить Логвиново, лично руководил отступлением украинцев из Дебальцево.