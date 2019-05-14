Действиям спасателей при тушении «Суперджета» дали оценку

Следствие по делу сгоревшего Sukhoi Superjet 100 назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений аэропорта Шереметьево.

«В настоящий момент установлено, что сигнал «тревога» был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки потерпевшего крушение борта 89098, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от SSJ-100, и во всяком случае – до начала снижения воздушного судна», – сказал источник в правоохранительных органах, пишет Lenta.ru.

Источник также отметил, что, согласно данным следствия, первый прибывший к горящему SSJ-100 спасательный автомобиль выехал из депо, а не с точки сбора аварийно-спасательных формирований.

Источник пояснил, что посадка предполагалась в штатном режиме, но с борта был подан сигнал бедствия, получив который, спасатели обязаны были вывести технику, но в необходимом объеме это не было сделано. Так, из шести аварийно-спасательных автомобилей Elefant, которые должны были тушить горящий самолет, в первые шесть минут были задействованы только два, при этом они были загружены водой, а не пеной, необходимой при тушении топлива.

«Таким образом оглашенные некоторыми работниками гражданской авиации данные о том, что действия аварийно-спасательных формирований соответствовали установленным правилам, мягко говоря, преувеличены, и до настоящего времени материалами следствия не подтверждены», – добавил источник.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел после жесткой посадки в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравилисьпродуктами горения.

После этого СК допросил сотрудников аэропорта. В аэропорту утверждали, что пожарные расчеты и спасатели прибыли на место спустя одну минуту.

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