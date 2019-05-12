В Раде озаботились жизнью коренных народов Урала и Сибири

Партия «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде собирается обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Урале и в Сибири.

«В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 «Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации», – передает РИА «Новости» заявление БПП.

В заявлении говорится о якобы притеснениях прав народов Северного Кавказа, Сибири, «Идель-Урала» и других регионов России. Давление это якобы было усилено Москвой с 2014 года.

Также указывается на «преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения», а также якобы отсутствие справедливости при расследовании преступлений против представителей коренных народов. БПП заявляет о «препятствовании проведению мирных протестов» и «запрете на деятельность национальных обществ, организаций и движений».

Парламентарии призывают международные организации потребовать от России прекратить якобы нарушения прав коренных народов.

Ранее Совет Европы выступал с критикой в адрес России по поводу отношения к языкам коренных народов, однако в Госдуме заметили, что в материалах СЕ «все передернуто», а Европейская хартия языков меньшинств вообще не подходит России и может привести только к снижению государственных гарантий по поддержке языков.