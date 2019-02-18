Названо число языков на территории России, находящихся на грани исчезновения

Как минимум 25 наречий малых народов России находятся под угрозой и могут исчезнуть вовсе, сообщил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Еще 25 языков подходят к этой границе. 7 тыс. языков в мире, из них 96% – это как раз языки малых народов, и всего 4% населения владеет этими 96%», – сообщил политик РИА «Новости».

По его словам, государство не обяжет людей их учить, но должно создать все условия для такого изучения.

Говоря о критике Совета Европы в адрес России по поводу отношения к языкам коренных народов, Гильмутдинов заявил, что в данных материалах все «передернуто». Европейская хартия языков меньшинств, по его словам, стране не подходит и может вообще привести к снижению государственных гарантий по поддержке языков.

Упомянув социальную и культурную адаптацию мигрантов, парламентарий посетовал на отсутствие федерального ведомства, которое отвечало бы за эту тему.

17 января Львовский административный суд отменил решение облсовета о моратории на использование русскоязычного культурного продукта.