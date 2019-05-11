Зеленскому ответили на сравнение Порошенко с вороватым туристом

Администрация Петра Порошенко ответила избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому на сравнение действующего главы государства с жадным туристом.

«Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», – заявили в администрации Порошенко на странице в соцсети Facebook, комментируя видеообращение избранного президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.

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В администрации Порошенко не согласились с обвинениями Зеленского в затягивании инаугурации, пообещав, что действующий президент Украины примет любую дату, которую определит Рада. Там также заверили, что Порошенко якобы стремится осуществить передачу власти «согласно европейской традиции».

«Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля – не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности», – добавили в администрации Порошенко.

Накануне Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим из отеля полотенца и тапочки перед отъездом. Избранный президент Украины также призвал депутатов Верховной рады назначить инаугурацию на 19 мая, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки.

Ранее в Раде собирались назначить инаугурацию на 28 мая, однако позже внефракционный депутат Рады Виктор Балога заявил, что зарегистрировал постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

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