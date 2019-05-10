Зеленский сравнил Порошенко с вороватым туристом

Поведение президента Украины Петра Порошенко напоминает действия туриста, ворующего полотенца и тапочки из отеля перед отъездом, считает избранный президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский записал видеообращение, в котором призвал народных избранников назначить инаугурацию на ближайшую дату – 19 мая. Обращение показал телеканал NewsOne, передает ТАСС.

Он заявил, что Порошенко совершает непоправимое – делает активные перестановки в высшем командовании армии, назначает судей. «Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы <...> но Порошенко никак не остановится – тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини бар и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», – сказал Зеленский.



Между тем команда Зеленского продолжает вести дискуссию о возможном роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда».



По данным издания, часть команды считает необходимым распустить Раду после инаугурации, другая – полагает, что нужно время для подготовки партии «Слуга народа» к выборам.

«На сегодня решение относительно выборов не принято, но, на всякий случай, проект указа уже подготовили», – говорится в сообщении.

Ранее новоизбранный президент предположил провести инаугурацию 19 мая, однако депутаты Рады настаивали на 28 мая. Позже внефракционный депутат Рады Виктор Балога заявил, что зарегистрировал постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.

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