Эксперт оценил угрозы США наказать Египет за покупку Су-35

«Откровенно выкручивание рук важным партнерам – это может принести краткосрочный результат. Но в долгосрочном плане очень чревато», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал угрозы США наложить санкции на Египет в случае покупки российских истребителей Су-35.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов назвал «вполне привычной» формой политизированной конкуренции угрозы США в адрес стран за покупку российских вооружений. «У Соединенных Штатов в руках есть уникальный инструмент, которого нет больше ни у кого. Это возможность политическим давлением регулировать экономические действия других стран», – сказал эксперт.

В Белом доме пригрозили Египту санкциями в случае покупки истребителей Су-35. Администрация США сослалась на принятый в 2017 году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Белый дом указал на ситуации с покупкой российского оружия Китаем, Индией и Турцией, после чего призвал «страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону».

В американской администрации выразили надежду, что Египет оценит ситуацию и решит «не идти по этому пути, а пойти по пути поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов», «больше ориентироваться на Запад, на США».

В случае если США попытаются наложить такие санкции на Египет, то Вашингтон столкнется с определенными ограничителями, «потому что откровенно выкручивание рук важным партнерам может принести краткосрочный результат, но в долгосрочном плане это очень чревато». «В Вашингтоне есть люди, которые понимают, что такие санкции – инструмент обоюдоострый», – пояснил эксперт.

В то же время Египет, отметил эксперт, весьма сильно зависит от США материально и политически. «Сейчас начнется сложная игра. США несколько упустили свои позиции на Ближнем Востоке, и очень нервно смотрят на то, как с участием России там перестраивается геополитическая карта. Поэтому, не будучи готовы к серьезным военно-силовым действиям, США будут охотно использовать свой финансово-экономический потенциал», – рассказал Лукьянов.

Эксперт добавил, что США также должны учитывать интересы Израиля, которому выгодно, чтобы ситуация с Египтом была более контролируемой американцами. «Я бы не спешил делать прогнозы по поводу сделки. Но то, что это не будет легкий контракт для России – тут сомнений нет», – подытожил Лукьянов.

В марте сообщалось, что Россия и Египет подписали контракт на сумму около 2 млрд долларов на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35, которые значительно повысят боевой потенциал парка египетских ВВС.

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