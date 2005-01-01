США принялись запугивать Египет из-за российских Су-35

Комментируя сообщения о возможной закупке Египтом истребителей Су-35, в Белом доме напомнили об угрозе санкций со стороны США за покупку российских вооружений.

Администрация США заявила, что лишена «большой гибкости» в рамках закона о санкциях CAATSA. Белый дом указал на ситуации с покупкой российского оружия Китаем, Индией и Турцией, после чего призвал «страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону», передает РИА «Новости».

Комментируя развитие отношений Каира с Москвой, в администрации США выразили надежду, что Египет оценит ситуацию и решит «не идти по этому пути, а пойти по пути поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов», передает ТАСС.

США утверждают, что не запрещают другим странам вести переговоры с Россией. Однако Вашингтон призывает Египет «больше ориентироваться на Запад, на Соединенные Штаты, а также играть конструктивную роль в регионе»