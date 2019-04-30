Россия и Турция начали переговоры о поставках истребителей пятого поколения

Москва и Анкара ведут консультации о поставках истребителей пятого поколения, рассказал заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин.

«В этом году на Международной выставке IDEF-2019 Россия представляет более 400 экспонатов – авиационной техники, техники ПВО, техники ВМФ, сухопутных войск. Безусловно, основной интерес вызывает техника ПВО, потому что все знают прекрасно резонанс проекта (по поставкам систем С-400) с Турцией, который исполняет сейчас Россия. И в ближайшее время будет начато успешное выполнение этого проекта. Кроме этого, мы также готовы осуществлять высокотехнологическое сотрудничество с Турцией в области авиационной техники, вертолетной техники», – сказал Ладыгин, передает РИА «Новости».

«Такие консультации мы уже ведем, они проходят на различных уровнях, в том числе и на самом высоком. Мы ведем переговоры и по поколению (истребителей) 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению», – сообщил представитель Рособоронэкспорта.

Ладыгин выразил мнение, что российское вооружение в Турции не помешает функционированию американских вооружений.

Стоит отметить, что у России на сегодняшний день существует единственный истребитель пятого поколения - Су-57. В марте СМИ сообщали, что у России якобы уже готов экспортный вариант этого самолета. Таке сообщалось, что двигатель «первого этапа» для Су-57 запустили в серийное производство.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявлял тему покупки российских С-400 закрытой.

В свою очередь США прекратили поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35. По мнению американской стороны, Турция не сможет одновременно иметь на вооружении и С-400, и F-35.

В связи с этим Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил ему создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400. Он заявил также, что в случае исключения Турции из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 данный проект понесет большой ущерб.

Также Анкара заявляла о готовности найти замену американским F-35. Так, например, турецкие СМИ сообщали о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57.

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