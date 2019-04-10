США назвали одновременное использование Турцией С-400 и F-35 «технически невозможным»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция не сможет иметь одновременно на вооружении и российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и истребители F-35, так как это «технически невозможно».

«Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400», – передает ТАСС слова Помпео.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона, который заявил, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35. Поставки С-400 могут произойти до июля 2019 года.