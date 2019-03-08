Названы сроки начала развертывания С-400 в Турции

Процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар на встрече с редакторами Анатолийского агентства сообщил, что «развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить», передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что приобретение именно российских систем обороны было «не предпочтением Турции, а вынужденной мерой».

Глава военного ведомства добавил, что Анкара и Вашингтон «продолжают переговоры о возможных поставках республике американских ракетных зенитных комплексов Patriot».

Акар сообщил также, что вооруженные силы Турции и России в пятницу приступят к совместному патрулированию в сирийском регионе Идлиб.

«Россия будет осуществлять его вдоль границ Идлиба, а вооруженные силы Турции – в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение», – пояснил он.

По его словам, «совместное патрулирование Москвы и Анкары важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня на северо-западе Сирии».

Ранее Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что тема приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 «уже завершена».

Также в пятницу сообщалось, что Россия и Турция провели учения в Черном море.