Турция заявила о готовности найти замену американским F-35

В случае отказа США поставить истребители пятого поколения F-35 Турция найдет им замену в другой стране, заявил глава МИД.

«Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО. Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. В настоящее время по этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте – там, где будут предложены самые лучшие технологии», – сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу РИА «Новости».

Ранее турецкие СМИ сообщали о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в качестве замены F-35.

Чавушоглу также подчеркнул, что Турция действует предельно открыто по отношению и к России, и к США.

Глава МИД Турции также высказался и о членстве Турции в НАТО: «Каким образом США могут вытолкнуть Турцию из НАТО? Все решения в рамках Альянса принимаются единством голосов. Если Турция, как член (НАТО) говорит «нет», то в таком случае подобное невозможно. Подобных попыток не было. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг и его заместитель предельно ясно заявили, что каждый из союзников может обеспечивать свои потребности в том месте, где считает необходимым. Все абсолютно прозрачно».

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400, но в США назвали такие действия несовместимыми со стандартами НАТО и пригрозили ввести санкции.

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