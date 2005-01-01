Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.

Инфографика была представлена агентством Anandolu.

Выяснилось, что Су-57 превосходит своего американского конкурента по максимальной скорости – 2600 км/ч против 1931 км/ч, по продолжительности полета – 5,8 часа против 2,36 часа. При этом максимальная взлетная масса у Су-57 составляет 10 тыс. кг, а боевая нагрузка 35 480 кг. У F-35 эти показатели равны 8160 кг и 31 751 кг соответственно.

Кроме прочего, агентство отмечает возможность российского истребителя летать на сверхзвуковой скорости без форсажа и высокую маневренность самолета. Среди характеристик F-35 отмечаются возможность вертикальной посадки и взлета, а также возможность координации других самолетов в зоне противника.

Отмечается, что препятствия со стороны США на поставки F-35 заставляют Турцию задумываться об альтернативных вариантах, в том числе, покупке российских Су-57.

Напомним, Госдеп пригрозил пересмотром участия Анкары в программе F-35 в связи с приобретением Турцией российских комплексов ПВО С-400. Также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция не сможет иметь одновременно на вооружении и С-400, и F-35.