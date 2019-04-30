Эрдоган предупредил США о большом ущербе для программы F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае исключения Турции из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 этот проект понесет большой ущерб.

«Когда мы почувствовали необходимость в системах ПРО, мы обратились к союзникам, но нужного ответа не получили. Поэтому мы достигли соглашения с РФ по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Сегодня нас пытаются исключить из проекта по F-35, частью которого мы являемся. Без Турции этому проекту будет нанесен большой ущерб», – передает его слова РИА «Новости».

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400 несмотря на сопротивление Вашингтона. После этого США прекратили поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35.

США утверждают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении и С-400, и F-35.

Накануне Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил ему создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400.