Эрдоган сделал Трампу предложение по поводу С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400, сообщают в канцелярии турецкого лидера.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Эрдоган заявил, что закупка ЗРК С-400 у России будет способствовать укреплению безопасности государства.

Напомним, Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400, однако США в ответ пригрозили ввести санкции. Стало также известно о возможном исключении Турции из программы производства истребителей F-35.

Анкара заявила, что в случае отказа США поставить истребители пятого поколения она найдет им замену в другой стране.

В Пентагоне называли С-400 «стратегической уловкой» России.