Эрдоган назвал значение российских С-400 для Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что закупка ЗРК С-400 у России будет способствовать укреплению безопасности государства.

Для Анкары «самым главным остается будущее» страны, вне зависимости от разногласий с США по приобретению российских С-400, заявил Эрдоган, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.

«Мы продолжим предпринимать различные шаги по уничтожению террористов в Сирии, а также будем и дальше укреплять нашу безопасность, в том числе путем закупки С-400», – отметил президент Турции.

Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400, но в США назвали такие действия несовместимыми со стандартами НАТО и пригрозили ввести санкции. Анкара заявила, что в случае отказа США поставить истребители пятого поколения F-35 найдет им замену в другой стране.

В Пентагоне назвали С-400 «стратегической уловкой» Москвы.