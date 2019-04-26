США сочли С-400 для Турции «стратегической уловкой» Москвы

Россия использует ЗРК С-400 как стратегическую уловку, чтобы посеять раздор между Турцией и Западом, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Он назвал российское предложение «агрессивным», передает ТАСС.

США выразили надежду на то, что Анкара откажется от С-400 в пользу «систем, совместимых с техникой НАТО», а также «сохранит свои инвестиции в программу F-35».

Пэхон напомнил, что США и Турция 70 лет работали как «союзники по НАТО и в хорошие, и в плохие времена». Он заявил о намерении Вашингтона «сохранить эти отношения».

Кроме того, в заявлении Пентагона говорится, что «российская агрессия в Грузии, на Украине и в Сирии ослабила безопасность Турции».