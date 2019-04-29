В Общественной палате призвали урегулировать работу медиаструктур «Радио Свобода»

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал конфликт главреда RT Маргариты Симоньян и журналиста «Радио Свобода» Рамазана Алпаута, призвав отрегулировать работу подобных американских медиаструктур.

«Что касается гражданина Алпаута: то, чем он занимается – это не журналистика, а конкретная деятельность по дестабилизации внутренней обстановки у нас, и мы должны им ответить достойно, жестко, не давая увлечь себя бессмысленной и бесплодной дискуссией о свободе слова и свободе печати. Свобода должна быть для настоящих журналистов, а провокаторы не должны иметь ни единого шанса на свою деятельность в нашей стране», – написал Малькевич в Facebook.

По его словам, «Радио Свобода» «построила» в России целую сеть.

«За юг у них отвечает проект «Кавказ. Реалии», за то, чтобы баламутить наши новые субъекты федерации – «Крым. Реалии», есть еще «Сибирь. Реалии»; Алпаут же трудится в «Идель. Реалии», цель работы которого – разжигать в таких регионах, как Башкирия, Татарстан, Удмуртия. … На очереди – запуск аналогичного проекта в так называемом «Баренц-регионе», то есть на Северо-Западе», – уточнил Малькевич.

В этой связи он предложил «создать и укрепить комплекс законодательных мер и нормативно-правовых актов, которые отрегулировали бы работу таких вот «медиа» и прочих «околомедийных структур» в России».

«У себя они отрегулировали свободу до такой степени, что и шага не ступишь без предъявления «удостоверения агента». Ну а мы тогда кто? «Либералы дрожащие» или право имеем?» – добавил Малькевич.

На прошлой неделе Симоньян заявила, что финансируемый Конгрессом США ресурс призывает мужчин Кавказа ее проучить за слова о сохранении России как многоконфессиональной страны. Позже журналист «Idel.Реалии» Рамазан Алпаутов объяснилсяза свои призывы к активистам с Северного Кавказа заставить извиниться главреда RT.