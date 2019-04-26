Попросивший кавказцев проучить Симоньян журналист объяснил свои слова

Журналист «Idel.Реалии» Рамазан Алпаутов объяснился за свои призывы к активистам с Северного Кавказа заставить извиниться главреда RT Маргариту Симоньян.

«Чтобы была ясность: когда я выразил свое личное мнение, что активисты из Северного Кавказа должны заставить Симоньян извиниться за канализацию агрессии в сторону мусульман, я имел в виду правовые механизмы ответа. В приличном обществе «активист» подразумевает действие в правовом поле. Я считаю, что она высказала расистские вещи», – написал Алпаутов в своем Facebook.

Ранее Симоньян заявила, что финансируемый Конгрессом США ресурс призывает мужчин Кавказа ее проучить за слова о сохранении России как многоконфессиональной страны.