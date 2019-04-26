Симоньян: Ресурс Конгресса США призвал мужчин Кавказа проучить меня

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Северного Кавказа проучить ее из-за слов о сохранении России как многоконфессиональной страны.

«Финансируемый Конгрессом США ресурс призывает мужчин Кавказа меня проучить. Чтобы я отказалась от слов, что хочу сохранить Россию многоконфессиональной страной, чей покой гарантирует русское православное большинство», – написала она в Twitter.

Главред RT сослалась на пост Рамазана Алпаутова – эксперта финансируемого госдепом Института изучения Кавказа, татаристики и Туркестана, дислоцирующегося в немецком Магдебурге. Он также является сотрудником проекта «Idel.Реалии», подконтрольного «Радио Свобода».

Симоньян также добавила, что узнает мнение правоохранительных органов о подобных призывах финансируемого Конгрессом ресурса.

Финансируемый конгрессом США ресурс призывает мужчин Кавказа меня проучить. Чтобы я отказалась от слов, что хочу сохранить Россию многоконфессиональной страной, чей покой гарантирует русское православное большинство. pic.twitter.com/bncgc7j4mz — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 апреля 2019 г.

В свою очередь журналист Игорь Молотов в своем Telegram-канале обратил внимание, что автор призывов сам не спешит наказывать, а хочет, чтобы это сделали кавказцы, и предположил, что «Рамзан Кадыров по достоинству оценит этот призыв», и тогда Маргарита Симоньян сможет «насладиться извинениями уже самого призывальщика».

«Idel.Реалии», которые находятся под крылом «Радио Свобода», и правда, видимо, полагают, что написанное их сотрудником и есть та самая свобода и демократия, а не Средневековье. Свобода и демократия – это требование извиниться за мнение, за свои слова. Еще свобода и демократия – это мужчины с Северного Кавказа, какой-нибудь Хабиб, который со своими дружками из октагона будет заставлять женщину извиняться. А рознь разжигают такие посты. Они для этого и пишутся, собственно. Чтобы потом сказать, что вокруг все фашисты и ксенофобы», – добавил по этому поводу автор Telegram-канала «Шулика».

Ранее Симоньян прокомментировала указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.