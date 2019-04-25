Симоньян: Пожалуйста, верните русских домой

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала президентский указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик; она отметила, что разум и милосердие победили, и призвала не останавливаться, пока гражданство не получат все русские.

«Разум победил, милосердие победило, мы победили. Теперь давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских. Пока не выбьем из равнодушных, или корыстных, или просто ленивых, или даже искренне ошибающихся ответственных граждан все их аргументы, почему этого делать не надо», – написала она в Facebook.

Симоньян перечислила аргументы противников выдачи российских паспортов всем русским и привела «контраргументы здорового человека».

В частности, она напомнила, что многие страны, включая Израиль, Германию и Грецию, выдают паспорта по этническому признаку. «Здорового человека никак не может коробить, что Россия принимает обратно домой людей одной культуры, истории, языка, общего прошлого и – хочется думать – будущего. Это я вам как чистокровная армянка говорю. Не коробит», – отметила она.

Еще один аргумент, контрдоводы к которому привела Симоньян, заключается в мнении о том, что «новые люди – нагрузка на бюджет». По ее словам, бюджет наоборот страдает от отсутствия новых людей, способных работать и платить налоги, которые и формируют бюджет.

«Пенсионная реформа не была бы нужна, если бы у нас не сократилось критически работающее население. Демографический кризис – одна из главных экономических проблем России. Решение лежит на поверхности. 30 лет уже почти лежит. Подберите же его, ответственные граждане», – призвала Симоньян.

«Под видом русских понаедут разные там... ну, эти», – привела Симоньян третий довод противников выдачи паспортов всем русским. По ее словам, «воровать надо меньше», в таком случае не понаедут. «Любую систему можно отрегулировать – была бы воля», – отметила она.

По словам главреда RT, к 2040 году с точки зрения демографии Россия, если ничего не менять, станет совсем другой. Так, отметила она, «медицинским фактом» является то, что Россия к этому времени станет мусульманской страной.

«Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов. Ничего не имею и против него тоже, но свою Родину лично я хотела бы сохранить для своих детей в том культурном, ментальном, общественном и религиозном виде, какой я ее знаю – светской страной, где процветает множество конфессий и этносов, потому что преобладающий русский, православный этнос позволяет сохранять это хрупкое статус-кво», – объяснила она.

«Пожалуйста, верните русских домой», – заключила Симоньян.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы облегчить жителям поездки за получением российских паспортов.

В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест. Представители Киева пожаловались в СБ ООН, но в Москве заявили, что заблокируют решение Совбеза международной организации, если оно будет противоречить российским интересам.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.