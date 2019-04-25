Россия пригрозила заблокировать решение СБ ООН по паспортам жителей Донбасса

Россия заблокирует решение Совбеза ООН по упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в случае, если оно не будет соответствовать ее интересам.

Об этом сообщил комитет Госдумы по СНГ, передает РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест, также представители Киева пожаловались в СБ ООН.