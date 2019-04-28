В Австрии заявили о зависимости Европы от американских авантюр

Доктрины и договоры, которые лежат в основе Евросоюза и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США и нести полную ответственность за их преступления, пишет австрийское издание Contra Magazin.

Издание отмечает, что с момента подписания Маастрихтского договора все члены ЕС, в том числе нейтральные страны, признали верховенство НАТО в оборонной сфере. Лидер альянса – это США, и если Пентагон решит использовать санкции для уничтожения враждебного экономического центра, Европе придется принять схожие штрафные меры, передает RT текст статьи.

Президент США Дональд Трамп сейчас сделал ставку на военных, и уже можно говорить о возвращении американского империализма. Однако современные войны ведутся не только с помощью боевого оружия, пишет автор статьи.

Для Трампа предпочтительнее бороться с помощью экономических средств, однако реальные расходы за такую войну несут не сами США, а другие государства, в том числе союзники американцев.

Сейчас Вашингтон объявил штрафные меры как минимум 20 странам в мире. Сейчас это настоящая война на уничтожение, пишет издание. И большое количество таких конфликтов создают серьезные проблемы для союзников США. Сначала ЕС не осознал угрозы для своих инвесторов на Кубе, а также не отреагировал на меры Вашингтона, который закрыл европейцам доступ к иранскому рынку. Теперь Евросоюз попал в плен США, пишет Contra Magazin.

Во всех военных авантюрах Пентагона – в Боснии и Герцеговине, Косове, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене – Европа, как вассал, маршировала вслед за НАТО. Поэтому европейцы несут ответственность за все войны США, в том числе и за голод в Йемене, который был спровоцирован военными операциями саудовской коалиции и санкциями США, отмечает австрийское издание.

Газета ВЗГЛЯД в ноябре писала, каким образом Европа превратила себя в вассала США.