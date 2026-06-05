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Единственная британская женщина-спецназовец погибла при крушении вертолета
Жертвами крушения учебного вертолета на юге Англии стали трое британских военнослужащих, среди которых оказалась единственная в королевских ВМС женщина-спецназовец.
Трагедия произошла в среду во время итоговой аттестации пилота-стажера, передает РИА «Новости».
Жертвами авиакатастрофы стали 42-летний лейтенант Крис Гейсон, 31-летняя лейтенант Лили-Мэй Фишер и 24-летний старшина Оуэн Грин. Причина падения воздушного судна пока остается неизвестной.
Военное ведомство Британии официально подтвердило личности погибших. «Лейтенант Лили-Мэй Фишер… прошла общевойсковые курсы спецназа, став единственной в Британии женщиной-спецназовцем королевских ВМС», – говорится в заявлении министерства обороны.
Отмечается, что погибшая девушка была одним из двух пилотов разбившегося вертолета. Она поступила на службу в военно-морские силы в 2019 году. Свой первый полет Фишер совершила в прошлом году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду вертолет Королевского флота Великобритании рухнул близ английского города Оукхэмптон.
В августе прошлого года другой вертолет потерпел крушение в поле на британском острове Уайт.
Ранее сообщалось, что в королевских военно-воздушных силах Великобритании возникла нехватка пилотов.