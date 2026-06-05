В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Попрошайничество захотели узаконить в Польше
Депутатская группа по искоренению бездомности предложила парламенту Польши исключить прошение милостыни из списка наказуемых деяний для нуждающихся граждан.
Авторами новой инициативы выступили представители правящей коалиции и оппозиции, передает РИА «Новости». Сейчас в республике действует строгий запрет на сбор милостыни на улицах.
Согласно действующему законодательству, строго наказывается любой человек, который, «имея средства к существованию или будучи способным работать, попрошайничает в общественном месте». Нарушителям грозит штраф, выговор или даже ограничение свободы.
Поданный документ отменяет наказание только для действительно нуждающихся людей. При этом назойливое приставание к прохожим, мошеннические схемы и использование детей для сбора денег останутся под строгим запретом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Польша приняла закон о лишении неработающих украинцев социальных пособий.
До этого президент страны Кароль Навроцкий отклонил проект о продлении льгот для беженцев.
Местные политики активно обсуждали возможность отмены выплат для не желающих трудиться мигрантов.