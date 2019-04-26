Эксперт: Новые критерии эффективности помогут губернаторам корректировать свой курс

«Классная штука. Раньше таких критериев, по которым оценивались губернаторы, у нас было более ста. Сейчас их осталось 15», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя указ Путина о показателях эффективности губернаторов.

«Все эти критерии соответствуют двум основным направлениям. Это национальные проекты, ход их реализации. И второе – это социальное, политическое самочувствие граждан, то есть то, как люди оценивают работу губернаторов. Тоже очень важный критерий», – заявил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Хорошо, что эти критерии просты и понятны. Хорошо, что понятно, как их достигать. И хорошо, что кроме социально-экономических показателей есть еще чисто политический – то, как люди относятся к работе губернатора, то насколько убедительно губернатор способен рассказать людям о своей работе. Это очень важный компонент», – отметил политолог.

«Словом, критерии понятны обществу, понятны элите, понятны самому губернатору. Через год, 1 апреля 2020 года можно будет увидеть первые результаты. Но должны быть и промежуточные итоги. Губернатор раз в полгода или год должен подводить итоги, при необходимости корректировать курс. Губернаторам такой перечень критериев – тоже в помощь. Это не только механизм контроля, но и механизм корректировки работы, поскольку возникает обратная связь от людей», – подчеркнул Гусев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин утвердил перечень из 15-ти показателей для оценки эффективности работы руководителей регионов. В президентском указе говорится, что администрация главы государства должна «разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение президента России методику расчета показателя» эффективности работы губернаторов.

В перечне показателей для оценки эффективности руководителем региона значатся, в частности, уровень доверия к власти, а также экономические и социальные показатели.

Напомним, в апреле социологи представили образ «идеального губернатора» – 2019. Профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев отмечал, что государство использует китайский метод для отбора людей во власть.