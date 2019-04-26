Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы руководителей регионов.

В президентском указе говорится, что администрация главы государства должна «разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение президента России методику расчета показателя» эффективности работы губернаторов.

В перечне показателей для оценки эффективности руководителем региона значатся, в частности, уровень доверия к власти, а также экономические и социальные показатели.

В апреле социологи представили образ «идеального губернатора» – 2019.

Профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев отмечал, что государство использует китайский метод для отбора людей во власть.

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