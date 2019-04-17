Социологи представили образ «идеального губернатора»-2019

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17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Команда Порошенко приготовилась к бегству

Знаменосцем бегущих называют генпрокурора Юрия ЛуценкоФото: president.gov.ua
Соратники Порошенко начинают покидать своего лидера. Фраза, брошенная бывшим губернатором Донбасса: «Когда корабль тонет, крысы бегут… Все переобуваются на ходу», – похожа на правду, отмечают местные эксперты. Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Порошенко уже покинули свои места. Кого называют следующими в очереди перебежчиков и на какой день назначен самый массовый побег? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...

Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
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            Социологи представили образ «идеального губернатора»-2019

               17 апреля 2019, 20:40
            Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Есть запрос на обновление системы власти, как содержательное, так и персональное; запрос на энергию и самостоятельность», – заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он выступил в ходе круглого стола, посвященном предстоящему в сентябре Единому дню голосования в России.

            Решающую роль в успехе новых губернаторов на осенних выборах будет играть качество их коммуникации с людьми, а также обязательное погружение в проблемы региона и вообще новый политический стиль. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола «ЕДГ-2019: стартовые условия, сценарии и прогнозы», состоявшегося в среду в Москве на базе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

            По словам председателя правления ФоРГО Константина Костина, хотя до Единого дня голосования осталось 146 дней – уже сейчас можно определить сценарии предстоящих 16 губернаторских и 13 парламентских избирательных кампаний.

            «Выборы губернаторов и выборы в Мосгордуму с точки зрения прогнозирования представляют наибольший интерес. Причем, выборы в Москве интересны, прежде всего, тем, что на них возможно впервые будут использованы технологии электронного голосование через интернет», – подчеркнул Костин.

            Говоря об основных тенденциях кампании в регионах, Костин отметил, что «решающую роль в успехе врио губернаторов будут играть качество коммуникации при обязательной погруженности в проблематику – до самого низового уровня – и реальное понимание путей решения повседневных проблем граждан».

            При этом хорошие стартовые показатели и рейтинги врио губернаторов, отмеченные социологами, обеспечиваются как поддержкой со стороны президента, так и профессиональными достижениями самих новых назначенцев.  

            «Но нужно понимать, что кредит доверия может стать основой для устойчивых и высоких электоральных показателей только в случае эффективного и качественного исполнения обязанностей врио», – добавил Костин.

            С ним согласился другой участник дискуссии, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он отметил: электоральная поддержка врио глав регионов колеблется от 42% до 75%. Лидерами рейтингов стали врио губернатора Забайкалья Александр Осипов (75%), врио главы Башкортостана Радий Хабиров (63%) и врио главы Калмыкии Бату Хасиков (61%).

            «При этом антирейтинги врио глав регионов находятся на достаточно низком уровне: от 7% до 24%», – отметил Федоров. Он добавил, что у каждого из кандидатов есть достаточно времени, чтобы реализовать свой электоральный и управленческий потенциал.

            По словам главы ВЦИОМ, на основе исследований можно нарисовать портрет «идеального губернатора», основной набор актуальных запросов к власти со стороны граждан.

            «Есть запрос на обновление системы власти, как содержательное, так и персональное; запрос на энергию и самостоятельность. Значит,

            губернаторы должны быть драйверами и моторами развития, а не царствовать, лежа на боку

            – подчеркнул Федоров. По его словам, востребованы: открытость, честность, доступность и отзывчивость, уважение к гражданам. Кроме того, избиратели ждут, что губернатор будет вести жесткий и персональный контроль деятельности чиновников, а также что их избранник будет нацелен на продолжительное время работы в регионе, отметил социолог.

            Схожий образ «идеального губернатора» в рамках доклада представил и руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

            «Идеальный губернатор – это честный и порядочный, знающий проблемы региона крепкий хозяйственник, способный отстаивать интересы региона перед федеральным центром», – сказал Кузнецов. «Идеальному губернатору» также необходимы широкий управленческий опыт в реальном секторе экономики, добавил он.

            По его мнению, нынешние врио губернаторов вполне отвечают ключевым запросам граждан. «Потому я готов сделать прогноз, что все новые назначенцы выиграют выборы в первом туре», – сказал Кузнецов. Он аргументировал этот прогноз тем, что средний возраст врио губернаторов – 48,6 года, им присущ новый политический стиль, они используют новые методы решения проблем.

            «Под новым политическим стилем подразумеваются сокращение дистанции между политиком и гражданами, его открытость и опора на экспертизу, вовлеченность и участие в решении проблем, применение новых моделей и практик для решения задач. Также важны жесткая кадровая политика и контроль результата работы всей команды», – подчеркнул Кузнецов.

            «Также важны эмоции. Журналисты и политологи обычно критикуют политиков, когда они проявляют эмоции, слезы и так далее. Но исследования показывают, что проявления искренности и человеческого отношения добавляют губернаторам очень много очков. Это делает из них людей. Пока Осипова критиковали за слезы – его рейтинг вырос на 8%. У людей есть запрос на открытость», – заявил Кузнецов. Как сообщала в марте газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов расплакался на встрече с матерью семерых детей из Читы, которая пожаловалась на исключение из очереди на получение жилья.

            Мнения участников круглого стола совпали и в прогнозах относительно победы врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Этому, на их взгляд, не помешает и масштабная информационная кампания, развернутая против его кандидатуры. Так, по мнению Костина, кампания в Северной столице развивается «по достаточно понятному и предсказуемому сценарию, и сомнений в победе Беглова в первом туре практически нет».

            Аналогичного мнения придерживается и руководитель экспертного совета ФоРГО Леонид Давыдов. «Я поклонник той точки зрения, что Беглову вообще ничего не угрожает в его избирательной кампании», – заявил газете ВЗГЛЯД Давыдов.

            Эксперт не исключил, что на рейтингах Беглова позитивно скажется, в числе других, и тот факт, что накануне Владимир Путин одобрил его инициативу по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Давыдов добавил, что реализация такого проекта позитивно скажется вообще на всех россиянах.


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