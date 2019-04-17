Социологи представили образ «идеального губернатора»-2019

«Есть запрос на обновление системы власти, как содержательное, так и персональное; запрос на энергию и самостоятельность», – заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он выступил в ходе круглого стола, посвященном предстоящему в сентябре Единому дню голосования в России.

Решающую роль в успехе новых губернаторов на осенних выборах будет играть качество их коммуникации с людьми, а также обязательное погружение в проблемы региона и вообще новый политический стиль. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола «ЕДГ-2019: стартовые условия, сценарии и прогнозы», состоявшегося в среду в Москве на базе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

По словам председателя правления ФоРГО Константина Костина, хотя до Единого дня голосования осталось 146 дней – уже сейчас можно определить сценарии предстоящих 16 губернаторских и 13 парламентских избирательных кампаний.

«Выборы губернаторов и выборы в Мосгордуму с точки зрения прогнозирования представляют наибольший интерес. Причем, выборы в Москве интересны, прежде всего, тем, что на них возможно впервые будут использованы технологии электронного голосование через интернет», – подчеркнул Костин.

Говоря об основных тенденциях кампании в регионах, Костин отметил, что «решающую роль в успехе врио губернаторов будут играть качество коммуникации при обязательной погруженности в проблематику – до самого низового уровня – и реальное понимание путей решения повседневных проблем граждан».

При этом хорошие стартовые показатели и рейтинги врио губернаторов, отмеченные социологами, обеспечиваются как поддержкой со стороны президента, так и профессиональными достижениями самих новых назначенцев.

«Но нужно понимать, что кредит доверия может стать основой для устойчивых и высоких электоральных показателей только в случае эффективного и качественного исполнения обязанностей врио», – добавил Костин.

С ним согласился другой участник дискуссии, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он отметил: электоральная поддержка врио глав регионов колеблется от 42% до 75%. Лидерами рейтингов стали врио губернатора Забайкалья Александр Осипов (75%), врио главы Башкортостана Радий Хабиров (63%) и врио главы Калмыкии Бату Хасиков (61%).

«При этом антирейтинги врио глав регионов находятся на достаточно низком уровне: от 7% до 24%», – отметил Федоров. Он добавил, что у каждого из кандидатов есть достаточно времени, чтобы реализовать свой электоральный и управленческий потенциал.

По словам главы ВЦИОМ, на основе исследований можно нарисовать портрет «идеального губернатора», основной набор актуальных запросов к власти со стороны граждан.

«Есть запрос на обновление системы власти, как содержательное, так и персональное; запрос на энергию и самостоятельность. Значит,

губернаторы должны быть драйверами и моторами развития, а не царствовать, лежа на боку

– подчеркнул Федоров. По его словам, востребованы: открытость, честность, доступность и отзывчивость, уважение к гражданам. Кроме того, избиратели ждут, что губернатор будет вести жесткий и персональный контроль деятельности чиновников, а также что их избранник будет нацелен на продолжительное время работы в регионе, отметил социолог.

Схожий образ «идеального губернатора» в рамках доклада представил и руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Идеальный губернатор – это честный и порядочный, знающий проблемы региона крепкий хозяйственник, способный отстаивать интересы региона перед федеральным центром», – сказал Кузнецов. «Идеальному губернатору» также необходимы широкий управленческий опыт в реальном секторе экономики, добавил он.

По его мнению, нынешние врио губернаторов вполне отвечают ключевым запросам граждан. «Потому я готов сделать прогноз, что все новые назначенцы выиграют выборы в первом туре», – сказал Кузнецов. Он аргументировал этот прогноз тем, что средний возраст врио губернаторов – 48,6 года, им присущ новый политический стиль, они используют новые методы решения проблем.

«Под новым политическим стилем подразумеваются сокращение дистанции между политиком и гражданами, его открытость и опора на экспертизу, вовлеченность и участие в решении проблем, применение новых моделей и практик для решения задач. Также важны жесткая кадровая политика и контроль результата работы всей команды», – подчеркнул Кузнецов.

«Также важны эмоции. Журналисты и политологи обычно критикуют политиков, когда они проявляют эмоции, слезы и так далее. Но исследования показывают, что проявления искренности и человеческого отношения добавляют губернаторам очень много очков. Это делает из них людей. Пока Осипова критиковали за слезы – его рейтинг вырос на 8%. У людей есть запрос на открытость», – заявил Кузнецов. Как сообщала в марте газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов расплакался на встрече с матерью семерых детей из Читы, которая пожаловалась на исключение из очереди на получение жилья.

Мнения участников круглого стола совпали и в прогнозах относительно победы врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Этому, на их взгляд, не помешает и масштабная информационная кампания, развернутая против его кандидатуры. Так, по мнению Костина, кампания в Северной столице развивается «по достаточно понятному и предсказуемому сценарию, и сомнений в победе Беглова в первом туре практически нет».

Аналогичного мнения придерживается и руководитель экспертного совета ФоРГО Леонид Давыдов. «Я поклонник той точки зрения, что Беглову вообще ничего не угрожает в его избирательной кампании», – заявил газете ВЗГЛЯД Давыдов.

Эксперт не исключил, что на рейтингах Беглова позитивно скажется, в числе других, и тот факт, что накануне Владимир Путин одобрил его инициативу по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Давыдов добавил, что реализация такого проекта позитивно скажется вообще на всех россиянах.