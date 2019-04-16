В Кремле подтвердили одобрение проекта ВСМ Москва – Петербург

Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

«Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии, это была инициатива (врио губернатора Санкт-Петербурга Александра) Беглова совместно с РЖД», – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что о другом подобном проекте – ВСМ Москва – Казань решение пока не принято.

«Окончательного решения не принималось, будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, экономических возможностей, своевременности и так далее», – добавил Песков.

В конце марта некоторые СМИ сообщали, что президент не одобрил строительство ВСМ до Казани, однако позже в Кремле это опровергли.

Ранее стало известно, что Владимир Путин одобрил возвращение к рассмотрению проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Также уточнялось, что после строительства пассажиропоток увеличится в три раза и составит 33 млн человек, а время в пути между столицами займет два часа.