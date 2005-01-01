Кремль опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ Москва – Казань

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин якобы выступил против строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань.

«Та информация, которая появилась, не соответствует действительности», – приводит его слова ТАСС.

«Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», – добавил Песков.

Газета «Коммерсант» ранее в пятницу написала, что президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань (первый участок – до Нижнего Новгорода). Издание со ссылкой на источники утверждало, что глава государства склоняется к тому, что ВСМ нецелесообразна, и выступает за строительство платной автомобильной дороги до Казани.