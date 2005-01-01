СМИ написали о позиции Путина по вопросу строительства ВМС Москва – Казань

Президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань (первый участок – до Нижнего Новгорода); глава государства склоняется к тому, что ВСМ нецелесообразна, и выступает за строительство платной автомобильной дороги до Казани, пишут СМИ.

Источники газеты «Коммерсант» сообщили, что такая позиция главы государства прозвучала на этой неделе на встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым.

Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. На 11 апреля назначено совещание по ВСМ с участием президента, глав причастных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова, сообщает издание.

«Коммерсант» отмечает также, что за строительство ВСМ выступает премьер-министр Дмитрий Медведев, а вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов выражал сомнения в адекватности стоимости билетов и оценки пассажиропотока. Кроме того, глава финансового ведомства указывал на существенные риски бюджета, связанные с выполнением обязательств перед кредиторами.

Источники издания сообщили, что выбор стоит между ВСМ и платной автотрассой до Казани, за строительство которой выступил Минфин. По информации газеты, президент склоняется ко второму варианту. Кроме того, пишет издание, глава государства поручил проработать вариант ВСМ Москва – Санкт-Петербург, так как там более надежный пассажиропоток.

В январе сообщалось, что на совещании у вице-премьера Максима Акимова поддержали строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань (до Нижнего Новгорода).