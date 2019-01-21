Одобрен первый участок ВСМ Москва – Казань

Первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань (до Нижнего Новгорода) решили строить, целесообразность проекта подтверждена на совещании у вице-премьера Максима Акимова, пишут российские СМИ.

17 января на совещании у вице-премьера Максима Акимова одобрено строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва – Казань – от Железнодорожного Московской области до Гороховца в Нижегородской, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, в ноябре газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщала, что на одном из совещаний президент Владимир Путин якобы высказал сомнение относительно целесообразности строительства этого участка. В Кремле эти сообщения не подтвердили.

«Коммерсант» пишет, что на проект планируется выделить 200 млрд рублей, а также начать процесс обнуления налога на имущество ВСМ.

По словам источника издания, на совещании было предложено констатировать, что проект обеспечивает выход на плановую операционную безубыточность как владельца инфраструктуры (концессионера), так и перевозчика (ОАО РЖД) с третьего года эксплуатации даже при консервативной оценке пассажиропотока.

Участок Железнодорожный – Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода должен стать первым этапом ВСМ Москва – Казань, которая, в свою очередь, планируется как часть ВСМ «Евразия», позволяющей проехать от Берлина до Пекина за 2,5 суток.

Ранее первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин сообщал, что билет на ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом будет стоить дешевле самолета.